İlahiyat Fakültesi'nden o isimlere sert tepki: Asla temsil edemezler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün tepki gösterdiği, bazı odakların son dönemde İslam'ı kulanarak kadınlar üzerinden suni gündem yaratma çabalarına Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden çok sert tepki geldi. Fakülte'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın "Asla dikkate almayız" dediği marjinal gurupların uzun zamandır dînî konularda ortaya koydukları söylem ile İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik itibarsızlaştırma gayretleri malumdur. Birkaç aykırı örnek üzerinden sürekli olarak ülkemizin en önemli dînî kurumlarına saldırarak kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yolu asla ülkemizin örgün dînî eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefî anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakîkat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dînî anlayışını temsil edemezler." dedi.



Son dönemde yaşanan ilahiyat tartışmaları hakkında dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda marjinallari asla dikkate almayız. Din adamı olarak ortaya çıkıp da kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi var. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın. Reklamım iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değilse mesele bitmiştir." ifadelerini kaydetmişti.

Fakülteden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın da aynı odaklarca saptırıldığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımızın "Zamanın değişmesi hükümlerin de değişimini gerekli kılar" Mecelle kâidesinin bir ifadesi olarak kullandıkları "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da âciz bunlar! Siz İslâm'ı ondört-onbeş asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız" şeklindeki beyanlarını da anlamaktan uzak ve maksatlı olarak çarpıtma yolunu tercih etmektedirler." denildi.



Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden ​yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

ON DERECE İSABETLİ VE YERİNDE BİR KARAR

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmalarında biz İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmeleri ülkemiz ve İslam Âlemi açısından son derece isabetli ve yerindedir.

ASLA BU ÜLKENİN DİNİ ANLAYIŞINI TEMSİL EDEMEZLER

Cumhurbaşkanımızın "Asla dikkate almayız" dediği marjinal gurupların uzun zamandır dînî konularda ortaya koydukları söylem ile İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik itibarsızlaştırma gayretleri malumdur. Birkaç aykırı örnek üzerinden sürekli olarak ülkemizin en önemli dînî kurumlarına saldırarak kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yolu asla ülkemizin örgün dînî eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefî anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakîkat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dînî anlayışını temsil edemezler.



İLAHİYAT FAKÜLTELERİ İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KANALIYLA OLACAK

Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile "Din adamı olarak ortaya çıkıp dînimizde kesinlikle yeri olmayan ictihadlarda bulunan" kendilerini dînî, hatta siyâsî ve ictimâî her konuda konuşmaya yetkili gören, özellikle kadın konusu olmak üzere dînimizin yaklaşımı olarak asla kabul edilemeyecek fikirlerini kitle iletişim ve sosyal medya kanallarında paylaşarak bilgi kirliliğine ve toplumun kin ve nefret duygularıyla ayrışmasına sebebiyet veren bu marjinal anlayış temsilcileri asla dikkate alınmamalıdır. Son günlerde şahit olduğumuz seviyesiz ve yersiz tartışmalar bir kez daha göstermiştir ki, ülkemiz ve toplumumuzun sahih dînî bilgiye ulaşması ancak İlahiyat Fakültelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla olacaktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HASSASİYETİNE AYNEN KATILIYORUZ

Cumhurbaşkanımızın "Zamanın değişmesi hükümlerin de değişimini gerekli kılar" Mecelle kâidesinin bir ifadesi olarak kullandıkları "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da âciz bunlar! Siz İslâm'ı ondört-onbeş asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız" şeklindeki beyanlarını da anlamaktan uzak ve maksatlı olarak çarpıtma yolunu tercih etmektedirler.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 tarihli konuşmalarındaki dînin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, İlahiyat Fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.