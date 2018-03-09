Cumhuriyet Gazetesi davasında skandal karar!

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun oy çokluğuyla tahliye edilmesine karar verdi.



Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 16 Mart2018 tarihine ertelendi



YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KOYULDU

FETÖ, PKK ve DHKP-C Terör Örgütlerine yardım suçundan yargılamaları devam eden Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu yurtdışı çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atma adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 'Devletiniz teröristtir', 'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve katil devlettir deyince bozuluyorsunuz' şeklindeki paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık skandal bir kararla tahliye edildi!