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davasında skandal karar!

Cumhuriyet davasında FETÖ, PKK ve DHKP-C Terör Örgütlerine yardım suçlarından yargılanan Murat Sabuncu ve 'ın tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Gazetesi davasında skandal karar!

yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, tutuklu sanıklar ve Murat Sabuncu'nun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun oy çokluğuyla tahliye edilmesine karar verdi.

Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 16 Mart2018 tarihine ertelendi

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KOYULDU
FETÖ, PKK ve DHKP-C Terör Örgütlerine yardım suçundan yargılamaları devam eden Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu yurtdışı çıkış yasağı ve ikametgahına en yakın karakolda haftada bir imza atma adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

DEVLETE TERÖRİST DEDİ TAHLİYE EDİLDİ!
Sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından 'Devletiniz teröristtir', 'Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız ve katil devlettir deyince bozuluyorsunuz' şeklindeki paylaşımları sebebiyle hakkında soruşturma yürütülen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık skandal bir kararla tahliye edildi!

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  • 09 Mart 2018, Cuma 22:21
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