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Provokatör başkanını tehdit etti

Cumhuriyet davasında tutuklu olarak yargılanan , kendisini salondan atan başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'a "Gün gelecek siz yargılanacaksınız, burada siz olacaksınız, unutmayın bunu" diyerek tehdit savurdu.

Provokatör Ahmet Şık mahkeme başkanını tehdit etti
'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek' iddiasıyla 4'ü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı.

Dava kapsamında Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir ve muhasebe çalışanı Emre İper bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor. İstanbul 27. Ağır Ceza si'nde görülen duruşma, iki gün sürecek.

Ahmet Şık, savunmasına başlarken şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıkladığı verilere göre ülke nüfusunun yüzde 8'i şüpheli durumda. Bu çok yüksek bir oran. Ama Yargıtay Başkanı Cirit'in yaptığı basit hesap hatasını düzeltmek gerekiyor. Ülkenin yüzde 15'ini şüpheli, terörist olarak gören bir iktidar, terörist iddiasını akıl almaz suçlamalara dönüştüren bir yargı var."

'İKTİDARI MİLLETVEKİLİ OLUP ELEŞTİRİN'
Şık'ın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı Dağ "Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AK Parti iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin" ifadesini kullandı.

TEHDİT ETTİ!
Şık, başkana bu davanın siyasi olduğunu söyledikten sonra dışarı çıkartılırken "Gün gelecek siz yargılanacaksınız, burada siz olacaksınız, unutmayın bunu" dedi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 13:17
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