Azerbaycanlı vekil: Yaşasın Türkiyemiz!

; 22 / 10 17 / 6 14 / 2 6 / -5 15 / 6 16 / 6 14 / 4 21 / 15 2 / -7 11 / 3 22 / 9 18 / 6 14 / 5 17 / 4 7 / -4 15 / 6 13 / -1 7 / -4 14 / 3 16 / 6 17 / 7 15 / 7 15 / 3 14 / 2 20 / 9 16 / 4 18 / 8 18 / 2 14 / 2 11 / -2 4 / -7 15 / 5 17 / 6 12 / 6 9 / -1 10 / 1 20 / 10 13 / 3 15 / 5 13 / 8 20 / 12 19 / 8 16 / 7 15 / 6 5 / -9 13 / 2 14 / 2 15 / 4 17 / 3 13 / 4 18 / 7 16 / 8 15 / 5 15 / 4 14 / 3 20 / 10 15 / 7 20 / 13 18 / 7 11 / 2 12 / 1 12 / 2 12 / 6 20 / 10 12 / 6 16 / 6 13 / 7 15 / 5 12 / 6 12 / 0 19 / 7 12 / 3 13 / 6 14 / 4 11 / 7 14 / 1 15 / 4 8 / 0 16 / 7 10 / 0 11 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Erzurum'da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderdi. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun ve Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Erzurum'a gelen Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
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