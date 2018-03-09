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'de kritik bölgeler terörden temizlendi

ve , ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden arındırdı.

Afrinde kritik bölgeler terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), 'in Anab ve Meryemeyn köylerini /-DEAŞ'tan arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusunda, ilçe merkezine bağlı Anab ve Meryemeyn köylerini teröristlerden kurtardı.

Gün içinde ilçe merkezine bağlı Şavarighat El Caviz, Melkiye ve Kurt Farmez ile Şeran beldesine bağlı Büyük Halobu köyleri ve 17 Nisan Barajı da ele geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 128'i köy, 31'i kritik nokta olmak üzere toplam 164 bölgeyi kontrol altına aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 22:28
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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avcı avcı

Kahramanlık destanını ancak kahraman Türkler yazar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.03.2018 00:06
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