Coniler mesajı aldı

Karadeniz'de Romanya'nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere 7 Mart'ta Çanakkale Boğazından geçiş yapan ABD Donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.