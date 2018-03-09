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Coniler mesajı aldı

Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya'ya giden donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi, 'ndan geçtiği sırada gemide bulunan personeller boğazı dürbünle seyretti.

'de Romanya'nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere 7 Mart'ta ndan geçiş yapan Donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 12:18
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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mahmut mahmut

ALLAHIN LANETİ ABD nin üzerine olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.03.2018 19:32
selim selim

iyi bakın dedeleriniz tamda oralarda denizin dibini boyladılar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.03.2018 14:06
Ramiz Ramiz

Zavallı Coniler İsrail'i korumak için ülkelerinden çok çok uzaktalar. Size buralardan tehdit gelmez coniler, İsrail'İ korumak için enerjinizi, paranızı, canınızı artık harcamayın, Amerikalı olun, Ülkeniz için çalışın ama İsrail için değil.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 09.03.2018 12:25
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