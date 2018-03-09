Karadeniz'de Romanya'nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere 7 Mart'ta Çanakkale Boğazından geçiş yapan ABD Donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Coniler mesajı aldı
Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya'ya giden ABD donanmasına ait Oak Hill Savaş Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada gemide bulunan personeller boğazı dürbünle seyretti.
Etiketler: Çanakkale Boğazı , Karadeniz , naval forces , ABD
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ALLAHIN LANETİ ABD nin üzerine olsun.
iyi bakın dedeleriniz tamda oralarda denizin dibini boyladılar
Zavallı Coniler İsrail'i korumak için ülkelerinden çok çok uzaktalar. Size buralardan tehdit gelmez coniler, İsrail'İ korumak için enerjinizi, paranızı, canınızı artık harcamayın, Amerikalı olun, Ülkeniz için çalışın ama İsrail için değil.
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