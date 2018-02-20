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donanması 'Yavuz'u paylaştı! Ortalık karıştı

ile arasında üzerinden karşılıklı hamleler geliyor. ABD donanması Carney adlı destroyeri bölgeye gönderdi.

ABD donanması Yavuzu paylaştı! Ortalık karıştı

Avrupa'daki Amerikan donanma güçleri, cumartesi günü Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin 'ndan geçişini ve Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.

Fotoğrafta nin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.

İKİNCİ SAVAŞ GEMİSİ
Carney ile birlikte 'nin 'deki savaş gemisi sayısı 2'ye çıktı. Daha önce USS Ross adlı bir başka destroyer Karadeniz'e gönderilmişti.

ise ikinci Amerikan savaş gemisinin bölgeye sevkinin ardından pazar günü bir fırkateyn ve iki devriye gemisini Karadeniz'e yönlendirdi.

'DANS EDİYORUZ'
Amerikan CNN televizyonuna konuşan Amerikalı bir savunma yetkilisi, "'ta bir dansımız vardı. Herkes kendi rolünü biliyordu. Sen bombardıman uçağını uçurursan ben de uçururum. Sen oraya bir gemi koyarsan ben de koyarım. Henüz bu seviyeye geldiğimizi düşünmüyorum. 2018'deki dansın nasıl olacağını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

MONTRÖ KISITLAMASI
Montrö Antlaşması'na göre Karadeniz'de sahili olmayan ülkelerin savaş gemilerinin toplam tonajı 45.000 tonu geçemez ve bu ülkelerin harp gemileri Karadeniz'de 21 günden fazla kalamaz. Bir harp gemisi, 21 gün Karadeniz'de kalmışsa, Ege Denizi'ne çıkıp tekrar içeri girmek zorundadır.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 14:18
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

BİZ BURADAYIZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.02.2018 18:38
vtnds vtnds

holywood,.!bu soysuzlar sanal alemde yasayan robotlar iste,........

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.02.2018 15:45
Ramiz Ramiz

Bu Rusya'ya değil bize bir gözdağı anlayana

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 20.02.2018 14:33
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