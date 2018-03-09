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e-Devlet'te bir yenilik daha

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerce abonelerden haksız ücret alındığının belirlenmesi durumunda, vatandaşlar tespit edilen alacak iadesini e-Devlet Kapısı üzerinden görebilecek.

Toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler tarafından sunulacak söz konusu hizmetle vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 11:43
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