e-Devlet'te bir yenilik daha

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerce abonelerden haksız ücret alındığının belirlenmesi durumunda, vatandaşlar tespit edilen alacak iadesini e-Devlet Kapısı üzerinden görebilecek.
Toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler tarafından sunulacak söz konusu hizmetle vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.
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