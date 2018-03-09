e-Devlet'te bir yenilik daha

Elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerce abonelerden haksız ücret alındığının belirlenmesi durumunda, vatandaşlar tespit edilen alacak iadesini e-Devlet Kapısı üzerinden görebilecek.

Toplam 200 bin ve daha fazla abonesi olan işletmeciler tarafından sunulacak söz konusu hizmetle vatandaşlar, IBAN numaralarını bildirerek, alacaklarını tahsil edebilecek.