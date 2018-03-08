;
Yol Durumu
  1. Uber dehşet!
  2. İtfaiyenin 'Sultan’ı

Yüksek başarı

Yüksek başarı
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Babaeski İşletme Şefliği'nde görev yapan Refiye Dülger (47), ezber bozuyor. Dülger, 18 yıldır kimi zaman elektrik direklerine, kimi zaman da yüksek gerilim hatlarına çıkarak arızayı kısa sürede çözüp bölgeyi elektriğe kavuşturuyor. Ön yargıları yıkan azimli kadın, cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor.


Dülger, "İşimi severek yapıyorum. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar