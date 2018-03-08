Yüksek başarı

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) Babaeski İşletme Şefliği'nde görev yapan Refiye Dülger (47), ezber bozuyor. Dülger, 18 yıldır kimizaman elektrik direklerine, kimizaman da yüksek gerilim hatlarınaçıkarak arızayı kısa süredeçözüp bölgeyi elektriğekavuşturuyor. Ön yargıları yıkan azimli kadın, cesareti ve yeteneğiyle görenlerin takdirini topluyor.
Dülger, "İşimi severek yapıyorum. Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.
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