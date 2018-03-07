Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemde bulunan konulara dair açıklamalarda bulundu. Afrin ve Doğu Guta'da yaşanan konulara da değinen Kalın, Yunanistan'da düzenlenen eylemde Türk bayrağının yakılması olayına ise çok sert tepki gösterdi.

Kalın'ın açıklamaları:

Sahada son derece dinamik gelişmeler yaşanıyor. MİT'in sahada ÖSO'nun koordinasyonu noktasında yoğun bir çalışması olduğunu hatırlatmak isterim. Zaman zaman Afrin operasyonunun DEAŞ ile mücadelede dikkati dağıttığı şeklinde beyanların geldiğini görüyoruz. Bu mücadele DEAŞ ile mücadele için engel değildir. Batılı ülkeler için de bir samimiyet testidir. Amaç Suriye topraklarının bütün terör örgütlerinden temizlenmesidir. Müttefiklerimizden beklentimiz bu yöndedir. Burada özellikle son günlerde gündeme gelen sivillerin Afrin'den çıkartılması konusunda YPG'nin bir takım engelleri var. Dün, BM Sözcüsü de bunu kayda geçirdi. YPG/PYD Afrin'i ikinci bir Kandil yapmaya çalışmaktadır. Hamdolsun bu müdahale ile Afrin'in ikinci bir Kandil olması engellenmiştir. PYD/YPG terör örgütünün Afrin'deki sivillerin çıkmasını engellemeye çalışmasını da bilmek lazım. Afrin'e eleştiriler getirmek yerine müttefiklerimizin YPG'nin savaş suçu ihlallerini dikkate alması gerekir.

MÜNBİÇ'E TERÖRİST TAKVİYESİ

​Münbiç'ten bir grup YPG'linin Afrin'e kaydırılması ile ilgili uyarılarımızı yaptık. Mutlaka devreye girmesi beklenir müttekilerimizden. Biz sahada gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. İstedikleri kadar güç kaydırmaya çalışsınlar. Kararlılığımız tamdır. Buradan YPG/PYD terör örgütünün de bir takım dersler çıkartması gerekir.

DOĞU GUTA'DA YAŞANAN GELİŞMELER

BM kararı çerçevesinde 30 gün boyunca bir ateşkes ilan edilmişti. Son 10-12 günde yaşanan hadiseler bunun tam manasıyla uygulanmadığını gösteriyor. Yoğun bir diplomasi girişimini tekrar başladılar. Bugün öğleden sonra sayın Ruhani ile bir görüşmesi olacak Cumhurbaşkanımızın. Doğu Guta bağlamında şunun altını da çizmek isterim. Cumhurbaşkanımızın diplomasi çalışmaları çerçevesinde bütün imkanları netice almak için seferber etmiş durumdayız.

VİCDAN KONVOYU

Birkaç gündür yola çıkmış olan Vicdan Konvoyu çalışması, bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıktı. Bu konvoy da yarın Hatay'a gidecek. Farkındalık için bir çalışma yapacaklar. Bu gruptan bir heyeti de Cumhurbaşkanımız biraz sonra kabul edecek. Bu yönde yapılan çalışmaları bundan sonra da destekleyeceğimizi ifade etmek isterim.

CUMHURBAŞKANI'NIN AFRİKA ZİYARETLERİ

Cumhurbaşkanımızın bundan sonra da Afrika ziyaretleri devam edecek. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımız 26 ülkeyi ziyaret etti. Afrika'yı en çok ziyaret eden dünya lideridir. Amacımız bu ilişkileri daha da geliştirmek. Bundan sonra da yoğun temasımız ve işbirliğimiz devam edecek.

VARNA'DAKİ TÜRKİYE-AB ZİRVESİ

26 Mart'ta Varna'da Türkiye-AB zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızın da iştirakleri ile vize, mülteci yardımları, yeni fasılların açılması ve diğer konular etraflı bir şekilde ele alınacak. AB'nin üzerine düşen bir takım yükümlülükler var. AB'den kaynaklanan çok ciddi gecikmelerin olduğunu biliyoruz. ikinci 3 milyarın daha hızlı aktarılması konusunda biz çalışmalarımızı tamamladık. Fonlarla Suriyeli mültecilere ulaştırılması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz.

SALİH MÜSLÜM'ÜN İADESİ

Alman resmi makamlarının yaptığı açıklamada, Almanya'da Müslüman bireylere ve mekanlara yapılan saldırının 950 civarında olduğu tespit edildi. Bu çok endişe verici bir sayıdır. Günde 3'e yakın saldırı demektir. Biz Avrupa'da yükselişe geçen ırkçı suçlarından endişe duyuyoruz. Bu ırkçı, ayrımcı, islamofobik hareketler Avrupa'yı esir almış durumda.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Bugünlerle ilgili söylediğimiz bir ifade var. Sadece o gün değil her gün kadına yönelik kötü muamelenin önüne geçilmesi gerekir. Türkiye'de son 10 yılda önemli adımlar atıldı. Birçok kanuni düzenleme yapıldı. TCK,TMK ve İş Kanunu'nda da kadınların haklarını teminat altına alacak önemli değişiklikler yapıldı. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir okuma seferberliği başlatıldı. Bu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Başvuru sayısı 300 bine yaklaştı.

SORU CEVAP

YUNANİSTAN'DA TÜRK BAYRAĞININ YAKILMASI

Mart'ta Atina'daki gösteride bayrağın yakılmasını nefretle kınıyoruz. Yunan makamlarından derhal bunların hukuk karşısına çıkarılması beklentimizi ifade etmek istiyorum. Bir bayrağı yakmak nefret suçudur.

YÖNETİM ZAFİYETİ OLDUĞU AÇIK

(Pentagon'un skandal açıklaması) Pentagon'dan orta, alt düzen sözcülerin açıklamaları geliyor. Bizim Amerikalı yetkililerle, Başkan, Bakan düzeyinde konulara muhalif açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Burada yönetim zafiyeti olduğu çok açık. Terör örgütünün menbusuna askeri bir atıfta bulunmak bir terör örgütünü meşru kılmak demektir. Bilgi eksikliği yok, zihniyet soruun var.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ

(Doğu Akdeniz'deki petrol arama girişimi) Doğu Akdeniz'de petrol, doğalgaz vs. aramalarıyla ilgili kurulmuş bir rejim var, düzen var. Münhasır ekonomik bölgeler var. Burada hem KKTC ve Güney Kıbrıs tarafının ortak bir çalışma ile arama faaliyetlerini yapması yönünde bizim baştan ortaya koyduğumuz bir prensip var. Rum yönetimi bunu ihlal ediyor. Bundan sonra da bu ilkemiz değişmeyecek. Arama gemisinin oraya gelmesiyle ilgili bir sürecin ilerlediğini biliyoruz. 6. Filo henüz oraya gelmiş değil. Bizim girişimlerimiz bu çerçevede devam ediyor. Bizim ukdemizde olan bölgelerde biz arama çalışmalarına devam edeceğiz. Çağrı yapmak isterim. Doğu Akdeniz'i bir fayda nokrası haline getirelim, çatışma bölgesi haline değil.

SALİH MÜSLİM'İN İADESİ TALEBİ: "GECİKMELER KARARIN SİYASİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

(Salih Müslim'in iadesi talebi) Salih Müslim ve diğer kişilerle ilgili bizim uluslararası anlaşmalar çerçevesinde talep hakkımız vardır. Bunları iade etmek isteyen ülkeler gerekli hukuki gerekçelere sahip olmak zorundadır. Bu kişileri Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı bu kişileri iade etmek için yeterli hukuki gerekçe ve zemin bulunmaktadır. Bunun dışındaki gecikmeler, oyalamalar kararın daha ziyade siyasi olduğunu gösterir. Prag'da tutulması, Almanya'da ortaya çıkması vs. Burada Avrupalıların oturup düşünmesi lazım. Elini kolunu sallayarak imkan vermeleri ne anlama geliyor. Türkiye, buna tepki gösterdiği zaman niye Türkiye sert tepki gösteriyor diye tavır içinde olmamaları gerekiyor. Bizim beklentimiz önce Çekya'dan iadesiydi, şimdi Almanya'da bu süreç yürütülüyor. Nereye giderse gitsin, hukuki süreçleri izlemeye devam edeceğiz.

Interpol ile ilgili olarak, yakın mesai içinde arkadaşlarımız. Belli sistemleri var. Çalışmalar devam edecek. Beklentimiz ivedilikle suçluların iade edilmesi.

ERDOĞAN-PUTİN ARASINDAKİ "DOĞU GUTA" GÖRÜŞMESİ

Doğu Guta'daki temel problemler, orada terör grupları var Nursa gibi. Bunların oradan çıkartılması ile ilgili bir çalışma var. Bu tam manasıyla hayata geçirilmedi. Rejim de bunu bahane ederek saldırmaya devam etti. Cumhurbaşkanımız, dün sayın Putin ile bunu görüştü. Sayın Putin de bu konu ile ilgili gerekli talimatları vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde somut neticelerini göreceğimizi ümit ediyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde ciddi bir sakinleşmenin yaşanacağını bekliyoruz. Sayın Ruhani ile görüşmede de temel konu bu olacak.

ABD İLE 3'LÜ MEKANİZMA

Washington'a arkadaşlarımız gittiler. PYD'ye verilen destek ve FETÖ meselesi, işin özündeki iki konu. Zaman zaman Türkiye batı ekseninden uzaklaşıyor, ilişkiler çok gerildi yorumlarını görüyoruz. Bu iki konu ABD için taktik konular olabilir ama bizim için artık bunlar stratejik beka konusu haline gelmiştir. Görüşmelerde de arkadaşlarımız bu konuyu açıkça ortaya koyacaklar. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2200 kilometre karelik alan temizlendi. Orada ne PYD/YPG var, ne DEAŞ var, ne de rejim var. Hayat normale dönmeye başladı. Demek ki bu olabiliyor. Arkadaşlarımız bunu da ifade edecekler. FETÖ konusunda da beklentimiz malum. İade talebi dahil olmak üzere, Amerika'da işlediği suçlarla da ilgili ABD'nin adım atması... Arkadaşlarımız detaylı bir şekilde ele alacaklar.