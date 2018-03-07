Hava durumu son dakika! İstanbullular için kritik uyarı!

Hava sıcaklığı ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı 2 ila 4 derece tahmin ediliyor.
Rüzgar ise Güney ve Güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
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