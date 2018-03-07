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'dan flaş açıklama! O nokta da terörden temizlendi

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikleri Cinderes'i kuşatırken, Kafr Cenne Köyü'nü de terör örgütü /'den temizledi.

TSKdan flaş açıklama! O nokta da terörden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Kafr Cenne köyünü teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne köyünü terör örgütleri /-DEAŞ'tan kurtardı.

Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor. Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

Terör örgütü PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.

Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 121'i köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 155 bölgeyi kontrol altına aldı.

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 11:26
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