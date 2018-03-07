Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.

BİR TEPKİ DE CUMHURBAŞKANINA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklinde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunduğunun dün Yunan basınına yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."