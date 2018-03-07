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Türkiye'den 'a çok sert tepki

, 'da Türk bayrağının yakılmasını kınadı. Yapılan açıklamada "Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştirenler bir an önce yakalanmalı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiyeden Yunanistana çok sert tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz" denildi.

BİR TEPKİ DE CUMHURBAŞKANINA
Sözcüsü Aksoy, Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un Türkiye'ye yönelik ifadelerine ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un "Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…", "Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…" şeklinde Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunduğunun dün Yunan basınına yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz."

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba 08:45
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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OneMinute OneMinute

Hadsizleeer; Yakında sıra size de gelecek o yaktığınız Bayrağa diz çökeceğiniz günler yakındır..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 16:08
tevfik tevfik

ALLAH akıl dağıtırken bunlar sirtaki yapıyordu ,beyinsizler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 15:57
&#246;z.t. öz.t.

ege adalarinda tatile giden görgusuz beyazciklara gitmeyin giderseniz hainsiniz o paralar bize silah olarak dönecek tatili ulkende yap iti simartma.

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2018 14:07
ATABEY ATABEY

Onlar Fetö'cüleri vermiyor diye bizde Yunanistan'ı mı yakalım.Salak millet bu yunanlılar..

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 12:16
ado ado

denize düşen yılana sarılır şimdi yunanistan çöküyor farkında ne yapacağınıda bilmiyor bizim bayrağımız şanlı tarihimizden gelir sayımız sonsuzdur bayrağımız atalarımızın kanıdır bunlar karaektersizdir yaparlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 07.03.2018 12:10
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