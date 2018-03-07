Ayağına sağlık

Gazi Sabri Gündüz, FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında canını siper etti. 47 ameliyat geçirdi. Sağ bacağı diz altından kesildi. Ve kahraman vatan evladı vatan için yine harekete geçti. “Gerekirse tek bacağımla Afrin’e gider Mehmetçikler’le birlikte hainlere karşı savaşırım. Tek bacakla yaşanır ama vatansız yaşanmaz” dedi...
Türk milleti, tarihin herdöneminde vatan içinkahramanlık destanı yazdı.Bunlar arasında 15 Temmuz'daFETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşımeydanlara akan halkın arasındaSabri Gündüz de vardı.Gündüz, 15 Temmuz darbegirişiminde bacağındanyaralandı. Tam 47 ameliyatmasasına yattı. Ancakmaalesef ayağı kurtarılamadı.Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın"Tanıdığım iki Sabri var"diyerek kendisindenbahsettiği Sabri Gündüz'ünsağ bacağı geçen ay dizaltından kesildi. Yaşamınaprotez bacakla devam edecekolan Sabri Gündüz, vataniçin bir kez daha şaha kalktı.Gündüz, "Allah nasip ederde protez bacağım takıldıktan sonra KızılElma neresiyse, ben de onu merak ederim.Kızıl Elma'nın peşine düşeriz. Tek bacaklayaşanır ama vatansız yaşanmaz. Gerekirsetek bacağımla Afrin'e gider Mehmetçikler'lebirlikte hainlere karşı savaşırım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etmişti.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavi sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Sabri Gündüz, şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaki Afrika turu sırasında,ayağa kalkıp dimdik durdum vekızım Bahar'ı yanıma alarak fotoğrafçekindim, Cumhurbaşkanımız'afotoğraf attım. Sonra beniMoritanya'dan aradı. Çok sevindiğini söyledi. Böyle dimdik gördüğü için mutlu olduğunu söyledi."
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