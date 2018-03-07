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Yol Durumu
  1. Mehmetçik’in onur belgesi
  2. Hainler kümese girdi

Ayağına sağlık

Gazi , ’nün hain darbe girişimi sırasında canını siper etti. 47 ameliyat geçirdi. Sağ bacağı diz altından kesildi. Ve kahraman vatan evladı vatan için yine harekete geçti. “Gerekirse tek bacağımla Afrin’e gider Mehmetçikler’le birlikte hainlere karşı savaşırım. Tek bacakla yaşanır ama vatansız yaşanmaz” dedi...

Ayağına sağlık
Türk milleti, tarihin her döneminde vatan için kahramanlık destanı yazdı. Bunlar arasında 15 Temmuz'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimine karşı meydanlara akan halkın arasında Sabri Gündüz de vardı. Gündüz, darbe girişiminde bacağından yaralandı. Tam 47 ameliyat masasına yattı. Ancak maalesef ayağı kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tanıdığım iki Sabri var" diyerek kendisinden bahsettiği 'ün sağ bacağı geçen ay diz altından kesildi. Yaşamına protez bacakla devam edecek olan Sabri Gündüz, vatan için bir kez daha şaha kalktı. Gündüz, "Allah nasip eder de protez bacağım takıldıktan sonra Kızıl Elma neresiyse, ben de onu merak ederim. Kızıl Elma'nın peşine düşeriz. Tek bacakla yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Gerekirse tek bacağımla Afrin'e gider Mehmetçikler'le birlikte hainlere karşı savaşırım" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazi Sabri Gündüz'ü evinde ziyaret etmişti.

Bu arada Cumhurbaşkanı 'ın tedavi sürecinde kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden Sabri Gündüz, şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaki Afrika turu sırasında, ayağa kalkıp dimdik durdum ve kızım Bahar'ı yanıma alarak fotoğraf çekindim, Cumhurbaşkanımız'a fotoğraf attım. Sonra beni Moritanya'dan aradı. Çok sevindiğini söyledi. Böyle dimdik gördüğü için mutlu olduğunu söyledi."


Mustafa KAYA

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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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