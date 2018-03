ABD’nin sözde generali 63 şehidin katili

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Albay Robert Manning'in, "Suriye'de General Mazlum'u desteklemeye devam edeceğiz" dediği teröristin 63 güvenlik görevlisinin şehit edildiği saldırılarda parmağı olduğu ortaya çıktı. Şu an Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in geçen yıl TSK'nın Suriye'nin Karaçok Dağı'na hava harekâtı düzenleyerek 70 teröristin öldürüldüğü bölgeye ABD'li askerlerle inceleme yaptığı ortaya çıkmıştı. ABD'nin 'destekleyeceğiz' dediği teröristin 2012 yılına kadar Kandil'de terör örgütü PKK'nın şehir merkezlerini kana bulayan taşeron yapılanması TAK'ın da en tepesindeki isim olduğu öğrenildi.



KIRMIZI LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak arandığı da belirtildi. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.



KATLİAMLARI KİTAP YAPMIŞ

28 yıldan beri terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan Şahin, 1991-1996 yıllarında Hakkâri kırsalında sözde Cilo eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik 63 askerin şehit edildiği hain saldırıların 1 numaralı faili olarak hakkında yakalama kararı bulunuyor. Şahin, 1997-2003 yıllarında PKK'nın Avrupa sorumluluğunu da üstlendi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için yoğun diplomasi yürüttü. Teröristin "Şahin Günlüğü" adında bir de kitabı bulunuyor.





SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜ

Terörist Şahin 2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti. Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi. Şahin'in adı MİT, polis ve jandarma kayıtlarıyla Terör Suçlarını Soruşturma Bürosu savcılıklarının UYAP üzerinden daimi aramaya aldığı teröristler arasında yer alıyor. O saldırılardan bazıları:

10 Temmuz 2005: Çeşme'de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırıda 20 kişinin yaralanması.

16 Temmuz 2005: Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılarak 6 kişinin öldürülmesi.

29 Ağustos 2006: Antalya Kale kapısı mevkiinde 4 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı saldırı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 5'i çocuk 17 kişinin ölümü, 154 kişinin yaralanması.

20 Ağustos 2008: Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısıyla 13 polisin yaralanması.

31 Ekim 2010: İstanbul Taksim Meydanı'nda 15'i polis 32 kişinin yaralandığı intihar saldırısı.

20 Eylül 2011: Ankara Kumrularda 5 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı saldırı.

20 Ağustos 2012: Gaziantep'te 4'ü çocuk 9 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılması.



CANLI BOMBA EĞİTİMCİSİ

2005 yılında PKK üst yönetim organına seçilen terörist, 2009-2012 yıllarında PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin Kandil'deki sözde özel kuvvetler sorumluluğuna getirildi ve çok sayıda intihar bombacısı teröristi eğitip Türkiye metropollerine gönderdi. Suriye'ye geçmeden önce de Kandil'de PKK'nın kongre ve konferanslarında terör örgütü elebaşısılarından Murat Karayılan ile Duran Kalkan'ın yardımcılığını yaptı.



'PENTAGON SAÇMALIYOR'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Albay Robert Manning'in "DEAŞ'e odaklandıkları sürece General Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeyi sürdüreceğiz" sözlerine ve bir teröriste general denmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Pentagon sözcüsü, Afrin açıklamasıyla saçmalamış" dedi. Aksoy, ABD ile oluşturulan çalışma grubunun 8-9 Mart'taki toplantısında PYD-YPG'ye verilen silahların teslim edilmesini konuşacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Rex Tillerson'ın 19 Mart'ta görüşmesi planlanıyor.



BM'DEN YPG İTİRAFI

Türkiye'nin milli güvenliğini muhafaza etmek ve terörle mücadele için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dikkatli operasyonlarıyla devam ederken Afrin'de yuvalanmış terör grupları sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin, canlı kalkan olarak gördüğü sivilleri zorla Afrin'de tutmaya çalıştığı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da teyid edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellediğini söyledi. YPG'nin sözde elebaşısıları için 'yerel yetkili' ifadesini kullanan Dujarric "Yerel yetkililer hâlâ kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli" dedi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta "yerel yetkililer" şeklinde dediği PYD/ PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti.

SABAH