ABD’den skandal ‘general’ açıklaması

Manning'in 'general' sıfatıyla andığı terörist Şahin Cilo kod adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin. Aynı zamanda Mazlum Kobani adını kullanan terörist, Nisan 2017'de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye'nin Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti. ABD'nin desteği sürdüreceğini açıkladığı bu isim, 28 Ekim 2015'ten bu yana İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor.

İNCİRLİK'TEN ÇEKİLME PLANI YOK

Sözcü Manning, ABD'nin Türkiye'deki İncirlik Üssü'nü Irak ya da Suriye'ye taşıma niyetinde olduğuna dair yerel basında çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ise, böyle bir plan olmadığını söyledi.

'MİSYONUMUZ DEĞİŞMEDİ'

New York Times gazetesinde geçen hafta yayınlanan ve Suriye'de sahadan kaleme alınan 20 bin YPG'linin Türkiye'ye karşı savaşmak için Afrin'e geçtiği iddiasına yer veren haber de Pentagon'daki brifingin gündemindeydi. Manning haberdeki rakamları doğrulayamayacağını söyledi. Manning Türkiye'nin Afrin'i hedef alan operasyonlarının DEAŞ ile mücadeleyi aksatmaya başladığına ilişkin iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Bazı operasyonel duraksamalar olduğunun farkındayız. Bunlar çeşitli sebeplerle gerçekleşebiliyor. Ancak bizim Suriye'deki misyonumuz değişmedi. Hâlâ DEAŞ'ı yenmeye odaklıyız ve bunu yaparken SDG ana ortağımız olmayı sürdürüyor. DEAŞ'tan kurtarılmış bölgelerde general Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeyi sürdüreceğiz. Biz bunun (Zeytin Dalı Harekâtı) dikkat dağıtan bir şey olduğunu daha önce de söyledik. Ama operasyonel duraksamalar bizi uzun vadeli hedefimizden alıkoyacak bir şey değil."

Albay Manning, savaşmak için Afrin'e geçtiği iddia edilen YPG'lilerin SDG'nin sadece bir bölümü olduğunu da ekledi.

BAZILARI SAVAŞMAYI BIRAKTI

Pentagon'un Ortadoğu masasından sorumlu sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway de bazı ek açıklamalarla Albay Manning'in sözlerine açıklık getirmeye çalıştı. Türkiye'nin sürdürdüğü harekâtın Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyi aksatıp aksatmadığına ilişkin soruları yanıtlarken Galloway, bazı YPG'lilerin Orta Fırat Vadisi'ndeki pozisyonları bırakıp gittiğini söyledi.

Galloway'in açıklamalarının satır başları şöyle:

* SDG içindeki bazı savaşçıların Orta Fırat Vadisi'ndeki pozisyonlarını bıraktığını gördük. Muhtemelen Afrin'e gitmişlerdir ancak spekülasyon yapmak istemem. Ama artık orada (Orta Fırat Vadisi ) savaşmadıklarını biliyoruz. Bunun da operasyonel duraksama dediğimiz şeye neden olduğunu söylüyoruz. Ama SDG DEAŞ'tan kurtarılan yüzde 98'lik alanı kontrol etmeyi sürdürüyor. Biz de DEAŞ'ı hedef alan hava operasyonlarına devam ediyoruz.

* Suriye'nin kuzeybatısındaki durumla ilgili kaygılarımız devam ediyor. Tüm tarafları DEAŞ'ı yenme, tansiyonu düşürmeye, Suriye'deki krizin çözümüne ve sivillerin korunması hedeflerine odaklanmaya çağırıyoruz.

* Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliği sağlama hakkına saygı duyuyoruz. Ancak öte yandan Türkiye-Suriye sınırındaki gerilimin düşürülmesi ve DEAŞ karşıtı operasyonların kesintiye uğramadan devam etmesi için Türk muhataplarımızla temastayız.

* DEAŞ'la mücadeleye odaklandıkları sürece general Mazlum'u, kurtarılan alanlardaki yerel Suriye güvenlik güçlerini ve sivil konseyleri desteklemeye devam edeceğiz. DEAŞ'la mücadeleye odaklanmayan hiçbir askeri çaba desteğimizi almıyor ve almayacak. SDG ile ortaklığımız DEAŞ'ı hedef alan operasyonlarla sınırlı.

O SİLAHLARI İZLİYORUZ

Hürriyet'in haberine göre Binbaşı Galloway şu ana kadar ABD'nin SDG içindeki Kürt unsurlara DEAŞ ile mücadele için verdiği silah ve ekipmanın Afrin'e götürüldüğüne ilişkin bir durumun tespit edilmediğini kaydetti. Galloway, bunu çok rahatlıkla takip edebildiklerini savundu ve ekledi: "Nerede mümkün olursa danışmanlarımız SDG'nin Kürt unsurlarına verilen silah ve ekipmanın sadece DEAŞ'a karşı kullanılıp kullanılmadığını izleyecek. ABD'nin desteğinin amacı dışında kullanıldığına yönelik her iddia ciddiyetle takip edilecektir."