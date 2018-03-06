Özel ikizlerden özel armağan

Polonya'da Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası düzenlendi. Müsabakalardaki tek otistik ikizler olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kardeşler büyük başarı elde etti. İkiz kardeşler, şampiyona sonrası kendilerine verilen "Gelecek Vadeden Otizmli Sporcular Kupası"nı Afrin şehitlerine armağan etti. Yarışların ardından, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "En büyük Türkiye" şeklinde sloganlar atan Muhsin Murat ve Aliye Zeynep, kupa töreninde "Afrin'deki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, ruhları şad olsun" dedi.
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