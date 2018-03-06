Korku gözaltısı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistin'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla yirmiyi aşkın İsrail askeri tarafından gözleri bağlı bir şekilde gözaltına alınan 15 yaşındaki Fevzi'ye, İsrail'den yurt dışı yasağı geldi. Fevzi ve babası, ayağından ameliyat olmak için geçtiğimiz gün Türkiye'ye davet edildi. Fevzi, Çarşamba günü havaalanında uçağa binmek üzere İsrail askerleri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.
YURTDIŞI ÇIKIŞI YASAĞI KOYDULAR TAKVİM'in ulaştığı Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, hakaretlerde bulunduklarını, Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini söyledi. Ayrıca İsrail yargısı, Fevzi'nin Mayıs'ta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurt dışına çıkışının tamamen yasaklanacağını söyledi. Fevzi aynı günün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Erdoğan, Fevzi'yi Kudüs direnişinin simgesi olarak dünyaya tanıtmıştı.
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