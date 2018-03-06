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Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu

'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda 46. gün geride kalırken, dün gece Afrin kırsalında Mehmetçiğe baskın için sızmaya çalışan teröristlerin vurulma anı görüntülendi.

Afrindeki teröristler havadan böyle vuruldu
ve unsurlarının birlikte sürdürdüğü Zeytin dalı Harekatı'nda 46. gününde 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirilirken, terör unsurlarının sızma girişimleri de başarıyla engelleniyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın, sosyal medya hesabında dün gece yaşanan bir sızma girişimini ve ardından teröristlerin etkisiz hale getirilişinin görüntülerini paylaştı.

Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu



Ağar'ın, "Dün gece... Afrin kırsalında baskın için sızmaya çalışan /'lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum" sözleriyle paylaştığı görüntülerde teröristlerin vurulma anı net bir şekilde görülüyor.

AFRİN'DE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER BÖYLE VURULDU!
Afrin kırsalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler askerlerimiz tarafından fark edilerek böyle etkisiz hale getirildi.

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  • 06 Mart 2018, Salı 18:28
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