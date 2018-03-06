Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu

TSK ve ÖSO unsurlarının birlikte sürdürdüğü Zeytin dalı Harekatı'nda 46. gününde 2 bin 878 terörist etkisiz hale getirilirken, terör unsurlarının sızma girişimleri de başarıyla engelleniyor.Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın, sosyal medya hesabında dün gece yaşanan bir sızma girişimini ve ardından teröristlerin etkisiz hale getirilişinin görüntülerini paylaştı.Ağar'ın, "Dün gece... Afrin kırsalında baskın için sızmaya çalışan YPG PKK 'lı teröristlerin, sızmış unsurlarımıza yan vermesiyle ortaya çıkan durum" sözleriyle paylaştığı görüntülerde teröristlerin vurulma anı net bir şekilde görülüyor.

AFRİN'DE SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER BÖYLE VURULDU!

Afrin kırsalında baskın için sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristler askerlerimiz tarafından fark edilerek böyle etkisiz hale getirildi.