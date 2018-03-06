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'den 'ye karşı çok tehlikeli hamle!

açıklarında doğalgaz arama gerilimi sürerken, 10'uncu parselde çalışmalarını yürütecek bir şirketine ait gemilerin donanması tarafından korunacağı iddia edildi.

ABDden Türkiyeye karşı çok tehlikeli hamle!

Amerikan Exxon Mobile şirketine ait araştırma gemilerinin, kısa süre içinde 'e konuşlanması bekleniyor.

NTV'nin aktardığına göre, 10. parselde öncesinde yapılacak araştırmalar sırasında, söz konusu gemileri donanmasına bağlı 6. Filo'nun koruyacağı iddia edildi. Ancak söz konusu iddia henüz doğrulanmış değil.

Türk savaş gemileri geçtiğimiz ay içinde İtalyanların devi Eni'nin sondaj gemilerini durdurmuştu. , Rumların sondaj yapmayı planladığı Gazimağusa açıklarındaki 3. parseli deniz trafiğine kapatan denizcilik bildirisi Navtex'i 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 17:59
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