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Mehmetçik ilerliyor! O bölgeler ele geçirildi

ve , Afrin'in ve Matinli köylerini teröristlerden temizledi.

Mehmetçik ilerliyor! O bölgeler ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Afrin'in ve Matinli köylerini teröristlerden arındırdı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Tall Hamu köyü ile ilçenin kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Matinli köyünü terör örgütleri /PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 119'u köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 149 bölgeyi kontrol altına aldı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 18:47
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