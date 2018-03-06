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öncesi en kritik bölge olan 'ten özel görüntüler

AA, terör örgütü /'nın işgalindeki 'in belde merkezini havadan görüntüledi. Beldenin boşaltılmış olduğu dikkati çekti.

Afrin öncesi en kritik bölge olan Cinderesten özel görüntüler

AA, insanız hava aracı (İHA) ile 'in güneybatısındaki beldesini görüntüledi.

Geniş tarım arazileri ile çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görülüyor.

Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda.

Cinderes beldesini havadan görüntüledi!

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, /'nın Cinderes'teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirtiyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğunu ifade etti.

ve 'nun operasyonlarıyla Afrin ile ana otoyol irtibatı kesilen Cinderes'e açılan tali yolların da TSK ve ÖSO'nun gözetiminde olduğunu belirten kaynaklar, PYD/PKK'nın belde merkezinde tuzaklar ve belirli sayıda terörist ile mukavemet göstereceğini belirtti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

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  • 06 Mart 2018, Salı 13:58
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