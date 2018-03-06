AA, insanız hava aracı (İHA) ile Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesini görüntüledi.

Geniş tarım arazileri ile çevrili beldenin büyük ölçüde boşaltıldığı görülüyor.

Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, PYD/PKK'nın Cinderes'teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirtiyor.

Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğunu ifade etti.

TSK ve ÖSO'nun operasyonlarıyla Afrin ile ana otoyol irtibatı kesilen Cinderes'e açılan tali yolların da TSK ve ÖSO'nun gözetiminde olduğunu belirten kaynaklar, PYD/PKK'nın belde merkezinde tuzaklar ve belirli sayıda terörist ile mukavemet göstereceğini belirtti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.