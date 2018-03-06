Sanatçı Arif Sağ, yoğun strese bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Cahit Berkay, Sağ'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Berkay, Sağ'ın "ciddi anlamda rahatsızlandığını" ifade etti.
Arif Sağ hastaneye kaldırıldı
Bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü sanatçı Arif Sağ rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Sanatçı Arif Sağ, yoğun strese bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
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