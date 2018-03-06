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hastaneye kaldırıldı

Bir süredir hastalıklarla boğuşan ünlü sanatçı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Sanatçı , yoğun strese bağlı olarak rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Cahit Berkay, Sağ'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Berkay, Sağ'ın "ciddi anlamda rahatsızlandığını" ifade etti.

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  • 06 Mart 2018, Salı 14:24
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