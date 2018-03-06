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Cinderes beldesini havadan görüntüledi!

06 Mart 2018, Salı

Cinderes, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Yerel kaynaklar, /'nın Cinderes'teki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine naklettiğini belirtiyor. Yerel kaynaklar, terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğunu ifade etti. Afrin'de terör örgütü /'nın kontrolündeki Cinderes beldesini havadan böyle görüntüledi!

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