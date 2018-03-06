ABD Büyükelçiliğine terörle mücadele mesajı

Atatürk Bulvarı üzerindeki ABD Ankara Büyükelçiliğinin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay yıldızlı dev afiş astı.
"HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ"
Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye teröre geçit vermez, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız." ifadeleri yer aldı.
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VATAN HAİNLERİNE VE DESTEKÇİLERİNE HABER OLSUN SİZ TÜRK MİLLETİNİ HAFİFE ALMAYIN BİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİR TEPENİZE ŞİMŞEK GİBİ ÇAKARIZ YAŞASIN AZİZ TÜRK MİLLETİ BİZ KİMSENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEDİK ÇÖKTÜRDÜK BUDA BÖYLE BİLİNE VESSELAM
ÇOOOOOK GÜZEL OLMUS TÜM VATAN HAİNLERİNEDE KAPAKLAR OLSUN.....................
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