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Büyükelçiliğine terörle mücadele mesajı

Büyükelçiliğinin karşısında bulunan Ankara Sanayi Odası binasına asılan ay yıldızlı dev afişteki, 'Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez' mesajı dikkat çekti.

ABD Büyükelçiliğine terörle mücadele mesajı

Atatürk Bulvarı üzerindeki Büyükelçiliğinin karşısında yer alan ASO, geçen günlerde binanın dışına ay yıldızlı dev afiş astı.

"HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ"
Afişte, "Hiçbir güç terörle mücadelemizi engelleyemez. Bu millet darbeye teröre geçit vermez, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçiğimizin yanındayız." ifadeleri yer aldı.





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  • 06 Mart 2018, Salı 13:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Alikarnas Alikarnas

VATAN HAİNLERİNE VE DESTEKÇİLERİNE HABER OLSUN SİZ TÜRK MİLLETİNİ HAFİFE ALMAYIN BİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİR TEPENİZE ŞİMŞEK GİBİ ÇAKARIZ YAŞASIN AZİZ TÜRK MİLLETİ BİZ KİMSENİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEDİK ÇÖKTÜRDÜK BUDA BÖYLE BİLİNE VESSELAM

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.03.2018 16:38
KARTAL KARTAL

ÇOOOOOK GÜZEL OLMUS TÜM VATAN HAİNLERİNEDE KAPAKLAR OLSUN.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.03.2018 13:40
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