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düştü

Evli bankacı G., 18 yıllık yuvasını yıktı. takıp Facebook’tan başka kadınlarla yazıştı. Durumu öğrenen eşi G. ise 200 bin TL’lik boşanma davası açtı...

Peruk düştü
İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde açılan dava çesindeki iddialara göre, bankacı Orhan G. (38) ile Dilek G. (37) çifti 17 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisine başladı ancak tedaviden sonuç alınamadı. Bu nedenle evlilikleri çatırdamaya başladı. Evliliklerini çocuk sahibi olmanın kurtaracağını savunan G. eşine, "Başka bir kadından çocuğum olsa aynı evde yaşayabilir misin?" diye sordu. Duydukları karşısında şok geçiren Dilek G., böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Ancak Orhan G. bu söylemine devam ederek, eşine bu durumu kabul etmesini söyledi. Dilek G., yuvasını kurtarmak için çaba harcasa da bu uğraşı sonuçsuz kaldı. Bu süreçte eşinden giderek uzaklaşan Orhan G., kel olması nedeniyle satın aldı ve Facebook'ta kendisini bekar olarak tanıtıp başka kadınlarla konuşmaya başladı. Eşini yakalayan ve bu durumu kabul edemeyeceğini belirten Dilek G. boşanma davası açtı. Kocasının bu hareketinin onur kırıcı olduğunu belirtene Dilek G., 100 bin lira manevi, 100 bin maddi toplamda 200 bin TL tazminat istedi.

Ümit UZUN
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