Peruk düştü

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde açılan dava dilekçesindeki iddialara göre, bankacı Orhan G. (38) ile Dilek G. (37) çifti 17 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisine başladı ancak tedaviden sonuç alınamadı. Bu nedenle evlilikleri çatırdamaya başladı. Evliliklerini çocuk sahibi olmanın kurtaracağını savunan Orhan G. eşine, "Başka bir kadından çocuğumolsa aynı evde yaşayabilirmisin?" diye sordu. Duydukları karşısında şok geçiren Dilek G., böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söyledi. Ancak Orhan G. bu söylemine devam ederek, eşine bu durumu kabul etmesini söyledi. Dilek G., yuvasını kurtarmak için çaba harcasa da bu uğraşı sonuçsuz kaldı. Bu süreçte eşinden giderek uzaklaşan Orhan G., kel olması nedeniyle peruk satın aldı ve Facebook'ta kendisini bekar olarak tanıtıp başka kadınlarla konuşmaya başladı. Eşini yakalayan ve bu durumu kabul edemeyeceğini belirten Dilek G. boşanma davası açtı. Kocasının bu hareketinin onur kırıcı olduğunu belirtene Dilek G., 100 bin lira manevi, 100 bin maddi toplamda 200 bin TL tazminat istedi.
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