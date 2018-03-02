Hablemitoğlu'nun infaz emri Feto'dan

18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Geçmişte FETÖ'ye bağlı bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan ve hükümlü olduğu bir başka dava sebebiyle cezaevinde bulunan Davut Şafak isimli şahıs, bir avukata yazdığı mektupta, Hablemitoğlu suikastının emrini, hain FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Topal Kazım' lakaplı halasının oğlu Kazım Avcı'nın verdiğini; kendisinin de bu ana şahit olduğunu öne sürdü.

BOLŞEVİK BAYKUŞUNUN SESİNİ KESİN!

Şahit olduğu olayın 2000 yılının Şubat ayında Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan Kazım Avcı'nın odasında yaşandığını kaydeden Şafak, mektubunda özetle şu ifadeleri kullandı: "Ankara'ya Özel Öğretim Genel Müdürlüğü'ne Beşevler'e gittim. Amacım hizmet belgesi almaktı. Genel Müdür İbrahim Avcı yerine yanlışlıkla soy ismi Avcı olan Şube Müdürü Fetulah Gülen'in kuzeni Kazım Avcı'nın odasına girdim. Sekreteri, 'Hoca abdest almaya gitti, birazdan gelir' dedi. O sırada masasının üstünde Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' isimli kitabı dikkatimi çekti. Her cümlesinin altını çizmiş, küçük notlar almıştı. Kendisi gelince hizmet belgesine ihtiyacım olduğunu söyledim. Belgeyi ikindi vakti gelip alabileceğimi söyledi. O vakit geldim. Kazım Avcı içeride sivil bir polisle Hablemitoğlu hakkında konuşuyordu. 'Bolşevik baykuşunun sesini kesmek gerekir. Bu it soyu 10 yıl bizim hedefimizi ötelettirir. Ben hoca ile görüştüm. Gerekeni yapın..' ifadelerine şahit oldum".

KAZIM AVCI, SİNCAN'DA TUTUKLU

Duyduğu sözleri dönemin DGM makamları ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e yazmasına rağmen bir işlem yapılmadığını ekleyen Davut Şafak, cezaevinde kendisine değişik şekillerde baskılar kurulup öldürülmeye çalışıldığını da iddia etti. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin savcıya bilgi vermeye hazır olduğunu ekleyen Şafak, FETÖ'nün 'kara kutusu' olduğunu belirttiği Kazım Avcı'nın FETÖ'nün Emniyet, MİT ve Genelkurmay istihbaratlarının da genel sorumlusu olduğunu öne sürdü. Hablemitoğlu dosyasına bakan savcılığın Davut Şafak'ın ifadesini alarak, soruşturmayı bu yönde genişletmesi beklenirken, 'ölüm emri'ni verdiği öne sürülen Kazım Avcı ise, FETÖ Çatı Davası kapsamında Ankara Sincan'da tutuklu bulunuyor.

SUİKASTI ANLATAN MEKTUP

Geçmişte FETÖ'ye bağlı bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan ve başka bir dava sebebiyle cezaevinde bulunan Davut Şafak, bir avukata yazdığı mektupta, Hablemitoğlu suikastının emrini Gülen'in 'Topal Kazım' lakaplı halasının oğlu Kazım Avcı'nın verdiğini belirtti.