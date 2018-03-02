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Ve Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor!


Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı açıklanmıştı.

Son gelen bilgilere göre az önce ÖSO birlikleri Raco'ya giriş yaptı. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.

  • 02 Mart 2018, Cuma 13:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Gebertin ibneleri. Birakmayin sag. Teslim aldiklarinizida ifadelerini alip gebertin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:12
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