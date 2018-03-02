Ve Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor!



Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı açıklanmıştı.

Son gelen bilgilere göre az önce ÖSO birlikleri Raco'ya giriş yaptı. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.