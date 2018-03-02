Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, 'Osmanlı'ya altın çağını yaşatan padişah' olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman için akılalmaz ifadeler kullandı.
"AMERİKA'YA FALAN GİTMİŞTİK"
Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis'in kişiliklerinden bahsettiği sırada, "Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis'in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika'ya falan gitmiştik" dedi.
"CELAL HOCA'YI DAHA FAZLA KONUŞTURMAYALIM"
Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan gazeteci Fatih Altaylı da Şengör'ün konuşmasının ardından, "Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca'yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım" ifadelerini kullandı.
"FATİH'İN MÜSLÜMANLIĞI DAHİ TARTIŞILIYOR"
Celal Şengör, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" açıklamasında bulunmuştu.
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SALAĞIN HASINI GÖRMEK İSTİYORSAN AYNAYA BAK ,MORON
istanbul teknik üniversitesi falan falan öğretim üyesi imiş.ya kardeşim sen ne biliyorsunda neyi öğretiyorsun.bununkide şimdi cem özdemirin 1915 ermeni soykırımı tasarısına benzedi.bunu bir avrupalı yahut haçlının biri söylese aklım ererdi ne yazıkki bu cem özdemirler çokmuş.allah akıl fikir versin.bu deprem profu tarihte çok şiddetli bir deprem yarattı.
hala adam olmamış şişko kendini satabilmek için ecdada saldıracak kadar aşagılık bir mahluksun dinime söven müslüman olsa bari
BU HERİFİN İPİNİ KİM TUTUYORSA BAĞLASIN ÇOK HAVLIYOR.
BIRAK ECDA DA KÜFÜR ETMEYİ SEN NE YAPIYORSU ÜLKE İÇİN YEME İÇMEKTEN BAŞKA
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