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Cep telefonuyla casusluk

Edirne’de sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan Yunan askerlerinin ifadeleri ortaya çıktı. Askerlerin üzerinde bulunan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüleri üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi.

Cep telefonuyla casusluk

Edirne'de den sınırı geçerek 'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı.

"BİR AĞACIN ALTINDAN GEÇİNCE TÜRK ASKERİ SİLAHLARIMIZI ALDI"
Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, dün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, "Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz" dedi.

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

CEP TELEFONLARINDA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu arada üzerinde bulunan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi.

EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NE KONULDULAR
Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ATİNA TAM ANLAMIYLA ŞOKTA!
Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugünkü basın toplantısında askerlerin kısa süre içinde 'a dönmesini beklediklerini söyledi. Mahkemenin tutuklama kararı 'yı şoke etti.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 20:11
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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anticehape anticehape

darbeci askerleri iade etmeden asla bu askerleri iade etmeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.03.2018 22:11
Gurbetci Gurbetci

Yunanistandaki hainlere karsi takas yapilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 02.03.2018 21:21
Cem Atilkan Cem Atilkan

Adamlara bak, SOK olmuslar. Bizim FETO cu askerleri serbest birakirken iyiydi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 02.03.2018 20:25
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