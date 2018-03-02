Cep telefonuyla casusluk

Edirne'de askeri yasak bölgeden sınırı geçerek Türkiye'ye gelen ve yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı.

"BİR AĞACIN ALTINDAN GEÇİNCE TÜRK ASKERİ SİLAHLARIMIZI ALDI"

Askerlerden teğmen Angelos Mitretodis, dün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, "Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz" dedi.





CEP TELEFONLARINDA GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada üzerinde bulunan cep telefonu ile sınır kesiminde çekilen görüntüler ortaya çıktığı belirtilen Yunan askerleri, görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi.





EDİRNE F TİPİ CEZAEVİ'NE KONULDULAR

Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ATİNA TAM ANLAMIYLA ŞOKTA!

Hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugünkü basın toplantısında askerlerin kısa süre içinde Yunanistan'a dönmesini beklediklerini söyledi. Mahkemenin tutuklama kararı Atina'yı şoke etti.