F-16’lar peş peşe havalandı

Afrin 'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı.

DİYARBAKIR 8. ANA JET ÜSSÜNDE HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının en kilit noktalarından biri olan Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor.









F-16'LAR AFRİN'E DOĞRU HAREKET ETTİ

Jet üssünde konuşlu bulunan F-16 savaş uçakları peş peşe tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak Afrin'e doğru hareket etti.

Uçakların belirlenen hedefleri imha etmek için havalandığı öğrenildi.

Öte yandan görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların verilen koordinatları başarı ile bombalayarak üsse geri döndüğü görüldü.







AFRİN'DEKİ TERÖR HEDEFLERİ OBÜS TOPLARIYLA VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Afrin kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, obüs toplarıyla vuruldu.

Helikopter hareketliliğinin görüldüğü sınır hattına askeri sevkiyat da sürdü.