Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker tutuklandı.
Pazarkule yakınlarında yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasına karar verdi.
İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.
OLAY
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
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TAKAS'DAN BAŞKA İADE KURTARMAZ,KURTARSA DÜKKAN SİZİN BE GARDAAAŞŞŞŞ!
Adamlar türkiyeye sigindilar mi yoksa gözaltina mi alindilar?
Vay vay vay şu beyinsiz yunanistan çomağı na bak hemen askerini teslim edelim emri vay beeee, hadi oradan şerefsizler amerika piyonu pislikler siz değilmisiniz Türkiye'ye karşı terörist besleyen elinizdeki pislikleri verin alın iki itinizi,
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