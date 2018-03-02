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Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan ordusuna mensup iki asker tutuklandı.

Sınırı geçen 2 Yunan askeri tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan ordusuna mensup iki asker tutuklandı.

Pazarkule yakınlarında yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in hakimlik sorgusu tamamlandı. Hakimlik, iki askerin tutuklanmasına karar verdi.

İki askerin, ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

OLAY
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 14:54
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

TAKAS'DAN BAŞKA İADE KURTARMAZ,KURTARSA DÜKKAN SİZİN BE GARDAAAŞŞŞŞ!

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:42
Osman Osman

Adamlar türkiyeye sigindilar mi yoksa gözaltina mi alindilar?

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 02.03.2018 15:13
FatihSultan FatihSultan

Vay vay vay şu beyinsiz yunanistan çomağı na bak hemen askerini teslim edelim emri vay beeee, hadi oradan şerefsizler amerika piyonu pislikler siz değilmisiniz Türkiye'ye karşı terörist besleyen elinizdeki pislikleri verin alın iki itinizi,

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:13
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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