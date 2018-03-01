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'de şiddetli çatışma!

Zeytin Dalı Harekatı'nda kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu iddia edildi. 'de tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle yoğun çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Teröristlerin kaçış noktaları havadan da vuruldu.

Afrinde şiddetli çatışma!

kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.

Afrin'de şiddetli çatışma!

İHA'nın haberine göre çatışmanın Raco yakınlarında yaşandığı belirtiliyor.

TÜNELLERDEN SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR
A Haber'in haberine göre ise 'de çok kalabalık bir terörist grubu tünellerden sızma girişiminde bulundu. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Afrin'de teröristlere ağır darbe vuruldu


ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.
Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 18:07
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