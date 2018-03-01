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, 'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor

’nın, 'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı 5 itibarıyla kaldıracağı bildirildi.

Rusyadan Türkiye kararı

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 'tan itibaren 'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini belirtti.

2016'da Türkiye'den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurmuştu.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 18:19
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