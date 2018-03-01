Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini belirtti.
Rusya 2016'da Türkiye'den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurmuştu.
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