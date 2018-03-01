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  1. Ana feryat!
  2. Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ tutuklaması!

Komutanlığı'nda gözaltısı!

Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibinden , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Savcılıkça sorgulanan şüpheli, tutuklanmak üzere Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'ndeki yapılanmasına ilişkin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ilginç bir isme ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinden , gözaltına alındı.

FETÖ İÇİNDE 'ÖĞRENCİ' KONUMUNDA!
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın tespitlerine göre, Rıza Asal'ın örgütün Deniz Kuvvetleri yapılanmasında örgütsel olarak 'öğrenci' tabir edilen konumda bulunduğu, kod adının ise 'Recep' olduğu kaydedildi.

Bir itirafçının örgütsel iltisakları hakkında bilgi verdiği ve teşhis ettiği Asal, Ankara'da talimatla gözaltına alındı.

İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ!
Ankara'dan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli buradaki işlemleri ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında tutuklamaya sevk edilen Rıza Asal, Nöbetçi Hakimlikçe sorguya alındı.

NAZİF KARAMAN/SABAH

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 17:36
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