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jetleri bombalamıştı! O bölgeden ilk görüntüler...

Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait poster görüntülendi. Bu arada ve ' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.


Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen ve Özgür Ordusu () güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında 'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 17:14
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