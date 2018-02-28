

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.