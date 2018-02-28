Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin'i içine alan 'hilal'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor.
TSK jetleri bombalamıştı! O bölgeden ilk görüntüler...
Bülbül Dağı'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.
Etiketler: Abdullah Ocalan , TSK , ÖSO , Suriye , Türkiye , Afrin , zeytin dalı operasyonu
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