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Putin'den Erdoğan mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da sivillerin tahliyesinde aracı rol üstleniyor" açıklamasında bulundu

Putinden Erdoğan mesajı

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında atesşkes ilan edilmesini istemiş, ancak Esad rejimi saldırılarına devam etmişti.

  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 17:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Emir Demir Emir Demir

Adam görsün yeryüzü. REİS SENİ SEVİYORUZ!

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cevapla 28.02.2018 19:43
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