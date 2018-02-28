Putin'den Erdoğan mesajı

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta yardıma muhtaç olanlar için başlatılan ateşkes hakkında Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulundu. Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, sivillerin epey büyük bir bölümü Doğu Guta'dan tahliye edildi" ifadesini kullandı.
Dün yaptığı açıklamada, Doğu Guta'da 09.00-14.00 saatleri arasında atesşkes ilan edilmesini istemiş, ancak Esad rejimi saldırılarına devam etmişti.
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