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Dehşet çiftliğinden kurtarılan kızın ifadesi kan dondurdu

Kayışdağ'da düzenlenen operasyonla Abuzer Sayan isimli şahsa ait çiftlikten kurtarılan 17. H.K.K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Kayışdağı'daki kaz çiftliğinde yurttan kaçan küçük kızların silahla alıkonulup, a uğradığı ihbarı üzerine geçen Polisi, çiftliğe düzenlediği baskında, kızların görüntülerinin olduğu CD ile 2 adet tabanca ve 180 mermi ele geçirmişti. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de baskın yapan polis, evde yurttan kaçan kızlardan 17 yaşındaki H.K.K.'yı bulmuştu.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 17:00
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