Dehşet çiftliğinden kurtarılan kızın ifadesi kan dondurdu

Ataşehir Kayışdağı'daki kaz çiftliğinde yurttan kaçan küçük kızların silahla alıkonulup, cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine geçen İstanbul Polisi, çiftliğe düzenlediği baskında, kızların görüntülerinin olduğu CD ile 2 adet tabanca ve 180 mermi ele geçirmişti. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de baskın yapan polis, evde yurttan kaçan kızlardan 17 yaşındaki H.K.K.'yı bulmuştu.