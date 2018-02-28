Ataşehir Kayışdağı'daki kaz çiftliğinde yurttan kaçan küçük kızların silahla alıkonulup, cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine geçen İstanbul Polisi, çiftliğe düzenlediği baskında, kızların görüntülerinin olduğu CD ile 2 adet tabanca ve 180 mermi ele geçirmişti. Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de baskın yapan polis, evde yurttan kaçan kızlardan 17 yaşındaki H.K.K.'yı bulmuştu.
Dehşet çiftliğinden kurtarılan kızın ifadesi kan dondurdu
İstanbul Kayışdağ'da düzenlenen operasyonla Abuzer Sayan isimli şahsa ait çiftlikten kurtarılan 17. H.K.K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Etiketler: İstanbul , Ataşehir , cinsel istismar
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