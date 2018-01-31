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Sözde anıtın altı sığınak ve barınakmış

Terör örgütü / mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi. Sözde anıtın altından sığınak ve barınak çıktı.

Sözde anıtın altı sığınak ve barınakmış
Bülbül dağı sırtlarında vurulan terör örgütü lideri Öcalan'ın portresinin kullanıldığı sözde anıtın altında örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar olduğu ve bunların Burseya Dağı'ndaki tahkimatlardaki gibi yoğun demir destekli kalın beton duvarlardan inşa edildiği öğrenildi.
Askeri kaynaklar, "Hedef sadece sözde terör örgütü liderinin anıtı değil aynı zamanda sığınaklardı" bilgisini verdi.
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  • 31 Ocak 2018, Çarşamba 21:40
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