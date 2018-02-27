İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracatçı Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin Bank Asya'ya yatırılan 7.4 milyon lira ile ilgili suçladığı Birliğin Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un ifadesi ortaya çıktı.

Birliğe ait 7.4 milyonun Bank Asya'ya yatırılması olayında Genel Sekreterliği sorumlu tutan Mete'nin aksine ifade veren Arduç, banka seçiminde kendisinin ve Genel Sekreterliğin tercihi olamayacağını, son kararın Başkan Zekeriya Mete'ye ait olduğunu söyledi.

İşte Genel Sekreter Yardımcısı Arduç'un ifadesi; "1997 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın onayıyla açılan İhracatçı Birlikleri sınavına girdim. Sınavı kazanarak aynı yıl İstanbul İhracatçılar Birlikleri'nde raportör yardımcısı olarak göreve başladım. 3 yıl sonra raportör oldum. Akabinde Teşvik Uygulama bölümünde Bölüm Şefi oldum. Daha sonra 2010 yılında da aynı şubeye müdür olarak atandım. 2012 yılında da Genel Sekreter Yardımcısı olarak Bakanlık tarafından atandım.

ZEKERİYA METE BANA MOBBİNG UYGULADI

2014 yılı Nisan ayında yine aynı kurumda yer alan Başkanlar Kurulu kararıyla iş akdimin feshine karar verildi. İşten ayrılma sebebim şahsım uygulanan yoğun mobbingti. 2014 yılı Eylül ayında tüm imzalar tamamlandıktan sonra iş akdime son verildi. 2014 yılı Nisan ve Eylül ayı arasında tüm imza yetkilerim gayri resmi olarak elimden alınarak bir mobbing uygulandı. Şahsıma tahsis edilen araç elimden alındı. 2014'ün Nisan ayından Eylül ayına kadar olan süreçte şahsıma yapılan mobbingten dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete sorumluydu. 2014 yılı Eylül ayında işten ayrıldım.

"ALINAN TEKLİFLERİ SUNAR"

Genel Sekreterlik bünyesinde faaliyet gösteren ilgili birlikler ve tanıtım gruplarına banka hesabı açılmasında ve mevduatlarının değerlendirilmesinde izlenen yol ve yöntem şu şekildedir; Bizim birlik olarak amacımız mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde ihracatçının parasının değerlendirilmesinde maksimum seviyede ihracatçının menfaatini korumaktır. Genel Muhasebe servisi para yatırılacak bankayı belirlerken bir piyasa araştırması yapar ve yazılı teklifler alır. Zaman zaman bankalar da birlik başkanlarını ziyaret ederek ürünlerini pazarlamaya çalışır. Bu durumda ilgili birlik başkanı teklif alınmak üzere konuyu genel sekreter ya da muhasebeye iletir. Muhasebe servisi görevlileri birliğin kriterleri ve yönetmelikler çerçevesinde alınan yazılı teklifleri bir üst makama iletir. Genel Sekreter ise nihaiyi karar merci olan yönetim kuruluna alınan teklifleri onay için sunar. Yönetim kurulu nihaiyi kararı verir.

"BİRLİK BAŞKANI'NDAN SÖZLÜ TEYİT ALINIR"

Şayet evrak onaylanırsa söz konusu seçilen bankaya evrak iletilir ve banka ilgili birlik başkanından sözlü teyit alır ve işlem yürürlüğe girer. Bu işlem sırasında Genel Sekreterlik personelinin imzası tamamlayıcı nitelikte olup hiçbir surette bağlayıcı değildir. Zira imza sirkülesinde yetkili olan kişinin imzası dikkate alınmaktadır. Ben sadece muhasebe servisinin düzenlemiş olduğu banka teklif tutanağını mevzuat açısından inceleyip bir üst makama ilettim. Bank Asya'nın vermiş olduğu teklif hatırladığım kadarıyla en yüksek orandaydı. Ayrıca benim genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığım bu dönemde bankanın belirlenmesi açısından herhangi bir özel yetkim ve tercih hakkım yoktur. Söz konusu banka teklif tutanaklarında imzam yoktur. Ancak gelen teklifleri genel sekretere iletirken imzam vardır. Söz konusu tutanakları ben tanzim etmem. İlgili bankadan teklif alma fikri bana ait değildir. Ben söz konusu bankanın yetkililerini tanımam. Sadece birliğin resmi mevzuatı ve prensipleri doğrultusunda kararlar alınmıştır.

KARAR METE'YE AİTTİ

Şahsımın özel bir inisiyatifi yoktur. Nihaiyi karar Yönetim Kurulu adına Başkan olan Zekeriya Mete'ye aitti. Hangi bankalardan teklif alınacağı hususu benim yetki ve sorumluluğumda değil. Biz sadece gelen teklifin mevzuata uygun olup olmadığının kontrolünü yapıp bir üst makama iletiyoruz. Söz konusu işlemi şu an hatırlamıyorum konu hakkında bilgim yok.

SİTEDEKİ HABERLERE YANIT VERDİ

Bilişim sistemi üzerinden yapılan yayınlar başkanların talimatları çerçevesinde Genel Sekreterin yönlendirmesiyle yapılmaktadır. Söz konusu yayından Genel Sekreter Y.D. ve Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mete sorumludur. Benim herhangi bir ilgim ve haberim yoktur."

METE NE DEMİŞTİ?

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde aynı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zekeriya Mete, FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya yatırılan 7.4 milyon lira ile ilgili; "Genel Sekreter personeli Birliğin mevzuatlarının hangi bankada değerlendirileceğinden sorumludur. Ama genel teamül en yüksek faiz veren bankaya yatırmaktır. Bu işim benimle alakası yoktur. 27 Ocak 2014 tarihinde ben yurt dışındaydım. Genel Sekreterlik bana 10 bankadan alınan teklif oranlarını gönderdi. Ben zaten fuardaydım. Almanya'ya faks çekip 'imzanız var' dediler. Teklife imza atan üyeleri gördüm ve ben de imzaladım. Bank Asya en yüksek faizi verdiği için seçilmiştir. Bu tarihte Bank Asya'dan böyle bir teklifin alınması bana da enteresan gelmişti. Bunun pazarlıkları da Genel Sekreterlik personeli tarafından yapılmıştır. Belgedeki imza bana aittir. Fakat benim Bank Asya ile çalışılmasına dair ne yazılı ne de sözlü bir talimatım olmamıştır" demişti.

"GENEL SEKRETERLİK EKLEMİŞ"

Yine Mete ifadesinde, FETÖ lehine verdiği bazı demeçler ve gazete kupürleri ile ilgili soruya cevap verirken Genel Sekreterliği suçlamıştı: "Bahse konu röportajı hatırladım ancak bu röportaj 2014 yılının çok öncesindeydi. Demeçler kısmen bana aittir. Bu haber 28 Şubat 2014 tarihinde neden çıktı bilmiyorum. Buna ben karar vermedim. Sanırım gazete yönetiminin tasarrufu… Ayrıca bu haberin internet sayfasından üyelere duyurulması talimatını ben vermedim. Genel Sekreterlik siteye eklemiş."