İstanbul 'da kar yağışı başladı. Kar yağışı kentin batı kesimlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla lapa lapa şeklinde de yağıyor. Özellikle Edirne'den gelen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı.

KENT MERKEZİNDE KAR ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da aylardır beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Önce yüksek kesimlerde başlayan kar daha sonra etkisini kent merkezinde de gösteriyor.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul bu haftaya soğuk başladı. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman çarşamba günü sulu kar ve perşembe günü kar yağışı gösteriyordu ancak İstanbul'da kar beklenilenin aksine bu sabah başladı. Perşembe günü en düşük hava sıcaklığı 0 derece olacak. Fakat karlı hava kısa sürecek. Cuma günü sıcaklığın yükselmesi ve yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisinde kalan Batı Trakya bölgesinde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda bugün eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi. Yapılan son açıklamaya göre Kırklareli'nde de okullar bugün tatil edildi.

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EDİRNE'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI

Edirne'de yoğun kar etkisini artırarak devam ediyor.Edirne Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada 7 köy yolunun yağış nedeniyle kapandığını söyledi.Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç, Küçükaltıağaç, Küpdere, Rahmanca, Nasuhbey, Alibey ve Yenicegörece köylerinde kapalı olan yolları açma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Uğur, 10 ayrı ekibin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.Kent merkezinde ise maddi hasarlı birçok kaza meydana geldi. Kayganlaşan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşarken bazı sürücüler de yol kenarında aracının lastiklerine zincir taktı.

Kara yolları ekipleri uluslararası ulaşımın sağlandığı Kapıkule ve Hamzabeyli yolunun açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.Edirne Belediyesi ekipleri ise kent merkezi ve mahallerde, greyder ve kepçelerle trafiğin açık kalması için çalışma yapıyor.Ayrıca, olumsuz hava şartları ve kar nedeniyle Edirne merkez, ilçeler ve köyler ile Trakya Üniversitesinde eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.Çalışmak zorunda olan anne ve babaların çocuklarını bırakacak kimseleri olmayabileceği düşüncesiyle Edirne'de özel kreş ve bakımevleri hizmeti aksatmayacak personel ile görevini sürdürecek.