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Çekya'dan flaş Salih Müslüm açıklaması

Çekya'dan son dakika Salih Müslim'le ilgili açıklama geldi. Çekya'dan karar sonrası yapılan ilk açıklamada Türkiye'nin iade talebinde bulunması halinde kararı gözden geçirebilecekleri belirtildi.

Çekyadan flaş Salih Müslüm açıklaması

Çekya'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin terörist elebaşı Salih Müslim'in iadesini talep etmesi halinde kararın yeniden gözden geçirileceği ifade edildi. Çekya makamları ayrıca, Çekya'nın terörizmi desteklediği yönündeki açıklamaları kabul etmediğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Müslim kararı ile hiçbir uluslararası yükümlülüğü ihlal etmedik. Türkiye Müslim'in iadesini isterse hukuk içinde değerlendiririz."

SERBEST BIRAKILMIŞTI
24 Şubat'ta yakalandığı Prag'da bugün mahkemeye çıkarılan Müslim, mahkemenin kararı ile serbest bırakılmıştı.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karar terör örgütlerini destek niteliğindedir" ifadesini kullanmıştı.

  • 27 Şubat 2018, Salı 19:33
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