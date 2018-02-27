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Dışişleri'nden flaş açıklaması!

, 'nın teröristbaşı 'ü serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "/ terör örgütünün Suriye uzantısı terör örgütünün lideri Salih Müslüm'e ilişkin geçici tutuklama talebimizin tarafından reddedilmesi Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.

Dışişlerinden flaş Salih Müslüm açıklaması!

Dışişler Bakanlığı, teröristbaşı 'ün skandal bir kararla serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında; ", Çek Cumhuriyeti'nin de üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı 'nın Suriye yapılanmasıdır.

"AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SÖYLEMİNİN..."
Salih Müslüm'ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Bu kararla Avrupa'da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" denildi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 16:20
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