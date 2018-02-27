Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslüm, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.





Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslüm'in duruşması TSİ 13:00'da başladı. Kısa sürede Salih Müslüm serbest kaldı.





Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.



TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.





Bigalı, "Büyükelçilik olarak üzüntümüzü bildireceğiz. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğunu, dostluk ilişkilerine, NATO müttefikliğine sığmayan bir karar olduğunu, bir anlamda teröre destek olmak olacağını muhattaplarımıza bildireceğiz." şeklinde konuştu.





Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslim şu anda serbest bırakıldı. İstediği yere gidebilir, herhangi bir kısıtlama yok." dedi.