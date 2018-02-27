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'dan skandal Müslüm kararı

’nın başkenti ’da gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Salih Müslim mahkemeye çıkartılırken polisler eşliğinde götürüldüğü an görüntülenmişti. Müslim'in güldüğü görülmüştü.

Çekyadan skandal Müslüm kararı

'nın başkenti 'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı , davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.

Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslüm'in duruşması TSİ 13:00'da başladı. Kısa sürede Salih Müslüm serbest kaldı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.


TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ
Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı yaptığı açıklamada, "Hiç beklemediğimiz bir karardı. Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu karardan memnun değiliz. Bu kararı memnun değiliz. Bu Avrupa suçluların iadesi sözleşmesin aykırı bir karar oldu. Maalesef Çek mahkemesi, ikili ilişkimize, müttefiklik ilişkimize ters bir karar almıştır. Bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olabilir." ifadelerini kullandı.

Bigalı, "Büyükelçilik olarak üzüntümüzü bildireceğiz. Bunun hukuka aykırı bir karar olduğunu, dostluk ilişkilerine, NATO müttefikliğine sığmayan bir karar olduğunu, bir anlamda teröre destek olmak olacağını muhattaplarımıza bildireceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslim şu anda serbest bırakıldı. İstediği yere gidebilir, herhangi bir kısıtlama yok." dedi.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 13:42
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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ERAY ERAY

Ne bekliyoruz ki, çek mek hepsi aynı. Ödül verip cumhurbaşkanlığı sarayında bile ağırlasalar şaşırmam.

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 15:46
Ali Ulvi Ali Ulvi

Şaşırdık mı ? hayır zira bu it sürüsünün çobanı ABD ve bu soysuz da onların köpeği değilmi.Tersi olsa idi şaşırırdım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 15:22
merd merd

bu ne aglar gibi tepki veriyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 15:19
ayhnkrblt ayhnkrblt

varsayalım ki bu terörist başı hiç yakalanmadı. Türkiye olarak yolumuza devam edeceyiz, terör yuvalarını kurutmak adına temizliğe devam. elbet bir gün bunlara da sıra gelecek.

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evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 14:53
ayhnkrblt ayhnkrblt

teröre destek NATO üyesi en büyük ülkeden gelmiyormu. bu küçük ülkeden de gelebilir. ABD uşaklığına soyunmuş bütün ülkeler bunu yapıyor zaten.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 14:50
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