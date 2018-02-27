Çavuşoğlu'ndan flaş Salih Müslüm açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çekya mahkemesinin PYD'nin eski Eş Genel Başkanı Salih Müslüm hakkındaki serbest bırakma kararını değerlendirdi. Cezayir'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Çekya'ya nota verdik, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Dışişleri Bakanı mahkemenin Müslüm'ü AB sınırları dışına çıkmama şartıyla serbest bıraktığını belirtti.

Çavuşoğlu, "İade talebinde bulunduk fakat mahkeme böyle bir karar verdi. Bu işin peşini bırakmayacağız. Başka ülkeye giderse de peşini bırakmayacağız. Sadace Salih Müslüm değil, teröristlerin hiçbirinin peşini bırakmayacağız. Zaten kırmızı bülten de var gerekli takibatı yapacağız" şeklinde konuştu.