

Savunma alanında yerli ve yüzde 100 milli üretime hız veren Türkiye, Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla yeni nesil İHA'ları sahaya sürdü. Harekat bölgesinde görev yapan Baykar İHA ve SİHA'lara yerli üretim olan jet motoru takıldı. İnsansız hava araçlarının yeni versiyonlarının diğerlerine göre daha hızlı ve sessiz uçarak teröristleri tespit ya da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Jet motorlu İHA ve SİHA'lar ile havada hakimiyet alanımız arttı.