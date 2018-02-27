Savunma alanında yerli ve yüzde 100 milli üretime hız veren Türkiye, Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla yeni nesil İHA'ları sahaya sürdü. Harekat bölgesinde görev yapan Baykar İHA ve SİHA'lara yerli üretim olan jet motoru takıldı. İnsansız hava araçlarının yeni versiyonlarının diğerlerine göre daha hızlı ve sessiz uçarak teröristleri tespit ya da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Jet motorlu İHA ve SİHA'lar ile havada hakimiyet alanımız arttı.
ABD vermeyince Türk mühendisler onu da yaptı!
Etiketler: İHA , Türk mühendis , Türkiye , ABD , Bayraktar İHA
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guzel Turkcemızde bır ata sozu vardır "kotu komsu mal sahıbı yapar" amerika derdine yansın
PORTAKAL!LARA DA İLAÇ OLSUN...MOTOR NASIL YAPILIRMIŞ MOTORUNU BİLE YAPAMIYORSUN İNSANSIZI NASIL YAPACAKSIN DİYORDU YAAA...
İnşallah milli savunma sanayimizi çok ileri seviyelere getirelim milli üretelim yerli üretim yabancıların bedava vermelerinden bin kat daha hayırlıdır.
Allah razı olsun üreten kardeşlerimizden ne ABD ne bir başkası kendi savunma silahlarımız kendimiz yerli üreteceğiz.
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