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vermeyince ler onu da yaptı!


Savunma alanında yerli ve yüzde 100 milli üretime hız veren , Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla yeni nesil 'ları sahaya sürdü. Harekat bölgesinde görev yapan Baykar İHA ve SİHA'lara yerli üretim olan jet motoru takıldı. İnsansız hava araçlarının yeni versiyonlarının diğerlerine göre daha hızlı ve sessiz uçarak teröristleri tespit ya da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Jet motorlu İHA ve SİHA'lar ile havada hakimiyet alanımız arttı.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:15
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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hasan ozmen hasan ozmen

guzel Turkcemızde bır ata sozu vardır "kotu komsu mal sahıbı yapar" amerika derdine yansın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 12:00
ALP ARSLAN ALP ARSLAN

PORTAKAL!LARA DA İLAÇ OLSUN...MOTOR NASIL YAPILIRMIŞ MOTORUNU BİLE YAPAMIYORSUN İNSANSIZI NASIL YAPACAKSIN DİYORDU YAAA...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 09:59
Hasan Hasan

İnşallah milli savunma sanayimizi çok ileri seviyelere getirelim milli üretelim yerli üretim yabancıların bedava vermelerinden bin kat daha hayırlıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 09:50
Hasan Hasan

Allah razı olsun üreten kardeşlerimizden ne ABD ne bir başkası kendi savunma silahlarımız kendimiz yerli üreteceğiz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.02.2018 09:44
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