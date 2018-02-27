Meteoroloji hava durumu tahminini bugün yayınladı. Yayınlanan tahmine göre 28 il için alarm verildi. Alarm verilen iller arasında İstanbul da bulunuyor. Avrupa'yı da etkisi altına alınan kar yağışı Edirne'de kendini hissettirdi. Meteoroloji 5 günlük hava tahminine baktığımız zaman ise Edirne'yi etkisine alan karın perşembe günü İstanbul'da da etkisini gösterecek.

Edirne'de kar yağışı başladı

Avrupa'yı etkisi altına alan kar yağışı Trakya'da kendisini gösterdi. Edirne'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.





OKULLAR TATİL ETTİ



Edirne'de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre soğuk ve karlı hava dalgası bu sefer İstanbul'u da etkileyecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü ise kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 3-4 derece düşecek.

Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe günü için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ



Edirne'de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, karayolunda ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personelle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar ile mücadele ediyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların buz tutması ve kayganlaşması engelleniyor. Edirne'de gece yarısı kar etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıklarla yağış olabileceği belirtildi.



OKULLAR TATİL ETTİ



Edirne'de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.



METEOROLOJİNİN SON TAHİMİNLERİ

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

AVRUPA'DA SİBİRYA SOĞUKLARI

Soğuk hava Avrupa'nın dört bir yanını etkisi altına aldı. Roma'da altı yıl aradan sonra yağan kar nedeniyle olağanüstü günler yaşanırken, Avusturya'da ise "burka yasağı" hava koşulları nedeniyle askıya alındı.

Soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar, Avrupa'da hayatı zorlaştırdı. Kara ve hava trafiği hava koşullarından olumsuz etkilenirken, soğuk hava ve yaşanan trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybedenler oldu.

Pazartesi gününe alışılmadık biçimde bembeyaz uyanan Roma'da kar yağışı nedeniyle dünya çapında turistlerin en uğrak mekanlarından olan Kolezyum kapalı kaldı. İtalya'nın başkentinde okul ve kreşler de tatil edilirken, belediye yönetimi kent sakinlerine mümkün olduğunca az dışarı çıkma çağrısı yaptı. Dört bir yanı soğuk havanın etkisine giren İtalya'nın Apenin Dağları'nda sıcaklığın eksi 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.