TSK’da yeni dönem! Haziran sonu bitecek...

Türkiye, milli ve yerli silahların ardından, savunma alanında yazılım çalışmasını da tamamlama noktasına geldi. TSK'nın bilişim sisteminden, milli silahlardaki kripto sistemine kadar ihtiyaç duyulan yazılımlara yerli üretimler damga vuracak. Milli yazılımlar haziran sonuna kadar tamamlanacak.