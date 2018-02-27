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’da yeni dönem! Haziran sonu bitecek...

TSK’da yeni dönem! Haziran sonu bitecek...

, milli ve yerli silahların ardından, savunma alanında yazılım çalışmasını da tamamlama noktasına geldi. 'nın bilişim sisteminden, milli silahlardaki kripto sistemine kadar ihtiyaç duyulan yazılımlara yerli üretimler damga vuracak. Milli yazılımlar haziran sonuna kadar tamamlanacak.

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  • 27 Şubat 2018, Salı 09:23
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Daima üretim daima ARGE.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 27.02.2018 09:38
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