Yerli İHA'larımız Afrin semalarında görüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
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allah yardımcınız olsun.
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