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Yerli İHA'larımız Afrin semalarında görüldü

Zeytin Dalı Harekâtı'nda sınıra çok sayıda tank ve Fırtına obüsü sevk edildi, insansız hava araçları gökyüzünde görüldü.


Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 15:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

allah yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 19:36
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