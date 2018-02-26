Teröristbaşı Müslüm'ün iadesinde flaş gelişme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Salih Müslüm'ün yakalanması ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Bozdağ, "Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir." dedi.

"BM'NİN KARARI AFRİN HAREKATINI ETKİLEMEZ"

Bozdağ, BM'nin Suriye'deki ateşkes kararında Doğu Guta gibi bazı yerlerin olduğunu, Afrin'i kapsamadığını belirterek, "Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Afrin bölgesindeki operasyonlarımızı etkilemez" dedi.

"ÖZEL HAREKATIN GİTMESİ YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK"

Harekattaki son durum hakkında bilgi veren Bozdağ, "Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi. Bozdağ, Afrin harekatında hava harekatlarında bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

"SEFER GÖREV EMRİ İÇİN ŞU ANDA İHTİYAÇ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '"sefer görev emri olanlar hazır olsun" açıklamasını değerlendiren Bozdağ, "Şu anda ihtiyaç olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız o açıklamasında da açıklıyor. Bu desteklere teşekkür ve gitme isteğine karşı verilen bir cevaptır. Şu anda sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç yoktur" diye konuştu.

"BBP İTTİFAKTA YER ALACAK"

Seçim ittifakı düzenlemesiyle ilgili temsilde adalet eleştirilerini yorumlayan Bozdağ şunları söyledi: "Temsilde adaleti gözeten bir formül ortaya kondu. İsteyen parti istediğiyle ittifak yapabilir. Parti konusunda bir sınırlama yoktur. Yasal zeminde imkanı dileyen dilediği şekilde kullanır. İradeleri engelleyen bir şey kesinlikle yoktur."

Bozdağ, Büyük Birlik Partisi'nin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin olarak, "Destici ittifakta yer alacağını ifade etti. Nasıl yer alacağını konuşmak için şu anda erken. Vakti gelince konuşulacaktır" dedi.

"CHP bizim attığmıız adımı doğru anlamış değil" diyen Bozdağ, "Temennim onların artık değişimi ve gelişi görüp tedbir alması lazım. Sayın Genel Başkan diyor ki yüzde 60'la iktidar olacağım diyor. Yüzde 25 CHP var şu anda onun da altında olduğunu görüyoruz. İttifaklara karşı çıkıp yüzde 50+1 yapacağım demek de doğru değil. " şeklinde konuştu.

"SAADET PARTİSİ'NDE KARARSIZLIK VAR"

Saadet Partisi'nde kararsızlık olduğunu gördüklerini belirten Bozdağ, "Karamollaoğlu'nun kararını bekliyoruz" dedi.